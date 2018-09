Offerte telefonia mobile settembre 2018: le promozioni chiamate e internet di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia del momento | Costi e dettagli

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia rilanciano una serie di offerte per nuove attivazioni e cambio operatori. Le migliori soluzioni minuti e giga valide ora

Non si fermano neanche a settembre 2018 le promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. Le quattro compagnie del mercato mobile italiano propongono una serie di offerte per cambio operatore e nuove attivazioni. Ecco le offerte più interessanti del momento, attivabili fino a nuove comunicazioni.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – L’operatore italiano mantiene attive le promozioni Operator Attack rivolte agli utenti disposti a passare a TIM. Le soluzioni prevedono un costo di attivazione di 9 euro per SIM mantenute attive almeno 24 mesi; in caso di recesso anticipato viene addebitato un ulteriore costo di 20 euro. L’attivazione richiede anche 25 euro di acquisto della nuova scheda, che include 20 euro di traffico telefonico. Le promozioni nel dettaglio.

Tim Ten Go New + 47 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 50GB) è rivolta a chi proviene da Tre (H3G) ed ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 al mese a tempo indeterminato. L’offerta comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim 15 Go New + 47GB Gratis (chiamata anche Tim 15 Go New 50GB) ha un costo di 15 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore ed. Nel caso in cui il cliente decidesse di attivare l’offerta tramite il ‘Passa a Tim con Operatore’, pagherebbe il primo mese 10 euro, anziché 15. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten One Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten One Go New 30GB) ha un costo di 10 euro al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da Vodafone. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 30 Giga di connessione dati in velocità 4G

Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free (chiamata anche Tim 7 Extra Go New 20GB) ha un costo di 7 euro al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da Iliad, PosteMobile, FastWeb e in alcuni casi anche da altri Operatori Virtuali. La promozione comprende.

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 20 Giga di connessione dati in velocità 4G

Tim Ten Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 30GB) è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore ed ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 euro al mese a tempo indeterminato). La promozione comprende:

1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 30 Giga di connessione dati in velocità 4G

