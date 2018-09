Le promozioni più vantaggiose di TIM, Vodafone, Wind e Tre in corso di validità. Info costi, dettagli e scadenze

Offerte telefonia mobile settembre 2018: le promozioni TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia attive ora | Pacchetti minuti e giga

Ormai da diversi mesi, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia si stanno dando battaglia a colpi di offerte e promozioni. L’avvento sul mercato della telefonia mobile di Iliad ha scompaginato gli equilibri e costretto gli operatori tradizionali a cambiare approccio commerciale, abbassando notevolmente le tariffe. Per tale ragione, questo è un momento ideale per cambiare il proprio piano telefonico. Ecco le migliori offerte degli operatori attive ora.

LEGGI ANCHE: ILIAD, LA PROMOZIONE DA 7,99 EURO AL MESE

Offerte telefonia mobile TIM settembre 2018 – Entro il 24 settembre, l’operatore mette a disposizione un set di promozioni interessati della linea Senza Limiti Summer Edition. Le offerte sono proposte anche ad alcuni ex clienti TIM tramite SMS commerciale e, in tal caso, non prevedono alcun costo di attivazione. I costi di attivazione indicati si riferiscono alle promo attivate online o in negozio senza il messaggio promozionale. Ecco le offerte nel dettaglio.

LEGGI ANCHE: KENA MOBILE, TUTTE LE PROMO ATTIVE ORA

TIM Senza Limiti Voce costa 10 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

I costi di attivazione sono di 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Silver ha un costo di 12 euro al mese (anziché 15) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

5 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat

I costi di attivazione sono pari a 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 15 euro al mese (anziché 25) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

18 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat e app musicali

I costi di attivazione sono di 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Platinum costa 49 euro al mese (anziché 59) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat e app musicali

I costi di attivazione sono di 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM International Senza Limiti Summer Edition è riservata a nuove attivazioni TIM con codice fiscale straniero. La soluzione ha un costo di 9 euro per addebito su carta di credito o conto corrente e di 9,99 euro per addebito su credito residuo e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

300 minuti verso i seguenti Paesi: Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro

10 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat

30 GB di traffico al mese per i primi 3 mesi

I costi di attivazione sono pari a 3 euro per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato sono addebitati ulteriori 20 euro.

TIM Young Senza Limiti Summer Edition è riservata ai clienti TIM e a nuove attivazioni di età inferiore ai 30 anni. L’offerta ha un costo 13 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

10 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social, chat e musicali

30 GB di traffico al mese per i primi 3 mesi

TIM Music Gold incluso per tutto il 2018

I costi di attivazione sono pari a 3 euro per chi attiva un nuovo numero e pari a 0 per chi effettua l’attivazione in modalità online. Il costo è di 9 euro per i clienti TIM. Disponibile anche a versione Easy, con TIM Music Platinum incluso per tutto il 2018 a 10 euro al mese.

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di Vodafone […]