Offerte telefonia mobile settembre 2018: promozioni da non perdere TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia | Costi e dettagli delle promozioni

Il mercato della telefonia mobile continua a proporre nuove e vantaggiose offerte e in questo articolo andremo ad approfondire le migliori promozioni lanciate da TIM, Vodafone, Wind e Tre sia per quanto riguarda il pacchetto ‘Operator attack’ sia per quanto concerne quello ‘winback’. Eccole nel dettaglio:

Offerte telefonia mobile TIM settembre 2018 – TIM sta provando a lanciare la sfida a Vodafone, Wind, Iliad e operatori virtuali, con l’intento di conquistare il maggior numero di clienti. In tal senso, gli utenti interessati avranno la possibilità di usufruire del servizio ‘Passa a TIM con operatore’, disponibile sul sito ufficiale della compagnia telefonica.

Per aderire alle offerte in questione, il cliente dovrà inserire nell’apposito modulo il proprio numero di telefono mobile, cliccando sulla voce ‘Chiamami subito’. Con l’inserimento del proprio numero, si darà il consenso alla TIM per essere contattati e ricevere informazioni più dettagliate sulle promozioni disponibili. Le offerte più vantaggiose proposte dal call center TIM sono le seguenti:

Tim 7 ExtraGo New + 17GB Free è attivabile da chi proviene da Iliad e da Operatori virtuali. La promozione ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati in 4G

Tim Special Top New + 27GB Free + 10GB Free + Minuti Illimitati è attivabile da chi proviene da Vodafone. La promozione ha un costo di 10,82 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

40 Giga di traffico dati in 4G

Tim Ten Go New + 27GB Free è attivabile da chi proviene da Wind, Tre, Iliad e Operatori Virtuali. La promozione ha un costo di 10,82 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati in 4G

Tim 15 Go New + 47GB Free è attivabile da chi proviene da qualsiasi altro operatore nazionale. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione delle offerte con il pacchetto ‘Passa a TIM con Operatore’, attraverso contatto telefonico, è di 29 euro, ma in promozione il costo da sostenere sarà di 9 euro. Costo che si potrà mantenere a condizione che il numero resti attivo per almeno 24 mesi. Se ciò non dovesse avvenire, è previsto l’addebito di 20 euro (se è presente credito residuo). Va inoltre sottolineato come il costo dell’offerta si paghi col credito residuo.

TIM, inoltre, ha deciso di prorogare fino al 24 settembre il pacchetto delle promozioni ‘Senza Limiti Summer Edition’. Ecco le offerte nel dettaglio:

TIM Senza Limiti Voce ha un costo di 10 euro e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

TIM Senza Limiti Silver ha un costo di 12 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

5 Giga di traffico dati in 4G

Chat e Social senza usare traffico del bundle

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 18 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

18 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Senza Limiti Platinum ha un costo di 49 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM senza limiti International ha un costo di 9.99 al mese (9 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

300 minuti di chiamate verso numeri internazionali

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM senza limiti young ha un costo di 13 euro al mese (10 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Music Gold incluso per il 2018

Il costo di attivazione delle offerte Voce, Silver, Gold e Platinum con credito residuo è pari a 39 euro, in promozione a 5 euro per chi decide di passare a TIM o attiva una nuova linea e a 19 euro per i clienti già TIM. Con carta di credito o conto corrente, invece, il costo di attivazione sale a 44 euro, in promozione a 5 euro per chi passa a TIM o attiva una nuova linea e a 9 euro per i clienti già TIM. Inoltre, va sottolineato come i costi di attivazione indicati si applichino solo ed esclusivamente se il cliente mantiene attiva la TIM Card per almeno 24 mesi.

Per quanto riguarda TIM Young Senza Limiti, per i nuovi clienti che effettuino l’attivazione online, i costi di attivazione non ci sono. Il primo mese è gratis e, inoltre, sono inclusi gratuitamente, 5GB per 12 mesi. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 3 euro, mentre per i già clienti costa 9 euro. Per quanto riguarda la versione Easy, invece, i costi di attivazione si azzerano nel caso in cui il cliente mantenga la SIM attiva per 24 mesi (in caso di recesso anticipato il cliente dovrà sostenere un costo di 20 euro). Infine, TIM International Senza Limiti, ha un costo di attivazione di 23 euro, ridotti in promozione a 3 euro se il cliente TIM rimane tale per almeno 24 mesi.

