Le migliori promozioni di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di settembre 2018. Offerte in versione ‘Operator attack’, ‘Winback’ e non solo

Offerte telefonia mobile settembre 2018: promozioni da urlo di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia | Costi a confronto

Ogni giorno gli operatori di telefonia mobile continuano ad offrire nuove e vantaggiose promozioni per conquistare nuovi clienti. L’arrivo di Iliad sul mercato italiano, inoltre, ha rappresentato un’ulteriore spinta in tal senso, costringendo i principali operatori ad abbassare i costi delle offerte, con l’obiettivo di renderle il più competitive possibili. In questo articolo prenderemo in considerazione le migliori promozioni di telefonia mobile lanciate da TIM, Vodafone, Wind e Tre in relazione ai pacchetti ‘Operator attack’, ‘windback’ e non solo. Vediamo le offerte nel dettaglio:

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – TIM ha prorogato fino al prossimo 24 settembre il vantaggioso pacchetto relativo alle offerte ‘Senza Limiti Summer Edition’. Ecco le promozioni:

TIM Senza Limiti Voce ha un costo di 10 euro e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

TIM Senza Limiti Silver ha un costo di 12 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

5 Giga di traffico dati in 4G

Chat e Social senza usare traffico del bundle

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 18 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

18 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Senza Limiti Platinum ha un costo di 49 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM senza limiti International ha un costo di 9.99 al mese (9 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

300 minuti di chiamate verso numeri internazionali

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM senza limiti young ha un costo di 13 euro al mese (10 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Music Gold incluso per il 2018

Soffermandoci sui costi di attivazione delle offerte Voce, Silver, Gold e Platinum con credito residuo sono pari a 39 euro, mentre in promozione a 5 euro per chi sceglie di passare a TIM o per chi attiva una nuova linea e a 19 euro per i clienti già TIM. Il costo di attivazione sale a 44 euro con carta di credito o conto corrente, in promozione a 5 euro per chi passa a TIM o attiva una nuova linea e a 9 euro per i clienti già TIM. Va chiarito, inoltre, come le promozioni sui costi di attivazione si applichino solo se il cliente mantiene attiva la TIM Card per almeno 24 mesi.

Passando a parlare delle promozioni TIM Young Senza Limiti, i costi di attivazione si azzerano per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online. Il primo mese è gratuito e, in più, sono inclusi gratuitamente, 5GB per 12 mesi. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è pari a 3 euro, per i già clienti costa 9 euro. Per quanto riguarda la versione Easy, invece, non sono previsti costi di attivazione nel caso in cui il cliente mantenga la SIM attiva per 24 mesi (in caso contrario il cliente dovrà sostenere un costo di 20 euro). Infine, TIM International Senza Limiti, ha un costo di attivazione di 23 euro, ridotti in promozione a 3 euro se il cliente TIM rimane tale per almeno 24 mesi.

TIM, poi, propone tutta una serie di promozioni in versione’ Operator Attack’ che variano a seconda della provenienza dell’utente. Eccole nel dettaglio:

Tim Ten Go New + 47 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 50GB) ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da Tre (H3G). L’offerta comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim 15 Go New + 47GB Gratis (chiamata anche Tim 15 Go New 50GB) è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore ed ha un costo di 15 euro al mese. Nel caso in cui il cliente decidesse di attivare l’offerta tramite il ‘Passa a Tim con Operatore’, pagherebbe il primo mese 10 euro, anziché 15. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten One Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten One Go New 30GB) è rivolta a chi proviene da Vodafone ed ha un costo di 10 euro al mese a tempo indeterminato. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free (chiamata anche Tim 7 Extra Go New 20GB) è rivolta a chi proviene da Iliad, PosteMobile, FastWeb e in alcuni casi anche da altri Operatori Virtuali ed ha un costo di 7 euro al mese a tempo indeterminato. La promozione comprende.

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di Internet 2G/3G/4G

Tim Ten Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 30GB) è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore ed ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 euro al mese a tempo indeterminato). La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Il costo di attivazione delle offerte ‘Operator attack’ elencate, nei negozi TIM, è di 12 euro, ai quali vanno aggiunte le spese per l’acquisto della SIM. Inoltre, va considerato un ulteriore addebito di 20 euro – nel caso in cui fosse presente del credito residuo – se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi.

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di Vodafone […]