Offerte telefonia mobile settembre 2018, promozioni TIM, Vodafone, Wind e 3 per cambio operatore e nuove attivazioni | Info costi e dettagli pacchetti minuti e giga

TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia rilanciano interessantissime promo chiamate e internet per chi effettua la portabilità o attiva un nuovo numero. Le migliori offerte attive ora

Settembre 2018 continua a regalare interessantissime opportunità per gli utenti del settore della telefonia mobile. TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia proseguono le rispettive campagne di promozione lanciato offerte decisamente vantaggiose, con il duplice scopo di sottrarre clienti ai competitor e di interrompere l’impetuosa ascesa di Iliad, il nuovo gestore del mercato che, in soli cento giorni, ha saputo conquistare oltre 2 milioni di abbonati.

Offerte telefonia mobile TIM settembre 2018 – Entro il 30 settembre, è possibile avvalersi di un conveniente set di soluzioni che l’operatore italiano mette a disposizione nell’ambito della campagna ‘Senza Limiti, qui proposta nelle modalità Summer Edition. Si tratta d quattro offerte attivabili da chi richiede la portabilità a TIM da qualunque operatore e possono essere attivate sia online che presso negozio autorizzato.

Ecco le promozioni nel dettaglio.

TIM Senza Limiti Voce

La promozione ha un costo di 10 euro al mese, con addebito su credito residuo, conto corrente o carta di credito e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

TIM Senza Limiti Silver

L’offerta costa 12 euro al mese, con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Navigazione senza limiti su app Chat e social

TIM Senza Limiti Gold

La soluzione ha un costo di 18 euro al mese, con pagamento su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

18 Giga di traffico dati a velocità 4G

Navigazione senza limiti su app Chat, social e musica in streaming

TIM Senza Limiti Platinum

Il pacchetto costa 49 euro al mese, con pagamento su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Chat, social e musica in streaming senza limiti

Il costo di attivazione standard delle offerte è di 39 euro. In promozione, però, il costo si abbassa a soli 4 euro per chi passa a TIM o attiva un nuovo numero, a 19 euro per i già clienti TIM. Chi seleziona la modalità di pagamento tramite carta di credito o conto corrente affronta un costo di attivazione di 44 euro, in promozione a 5 euro per i nuovi clienti e a 9 euro per chi è già cliente TIM. Gli sconti sono validi per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, lo sconto sarà addebitato sull’eventuale credito residuo.

