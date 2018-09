Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di settembre 2018 a partire da soli 5 euro. Promozioni in versione ‘Operator attack’, ‘Winback’ e nuove attivazioni

Offerte telefonia mobile settembre 2018: migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia

Il mese di settembre continua a vedere gli operatori di telefonia mobile darsi battagli a colpi di offerte davvero vantaggiose. L’arrivo di Iliad sul mercato italiano ha generato un’ulteriore spinta, portando TIM, Vodafone, Wind e Tre a presentare sul mercato delle offerte che potessero essere competitive con quelle low-cost dell’operatore francese. In questo articolo, prenderemo in considerazione le migliori promozioni ‘Operator attack’ e ‘winback’ lanciate dai principali operatori di telefonia mobile nel mese di settembre. Eccole nel dettaglio:

Offerte telefonia mobile TIM agosto 2018 – TIM continua a mantenere attive le promozioni ‘Operator attack’, con l’obiettivo di strappare clienti ai competitor. In questo articolo vogliamo soffermarci su un’offerta che si chiama ‘TIM Five IperGo‘, rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad o da operatori virtuali (che non operano sotto rete TIM). L’offerta ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e fissi.

50 Giga di traffico dati in 4G

Per quanto riguarda il costo di attivazione di ‘TIM Five IperGo’ è di 12 euro. Inoltre, a questi 12 euro, va aggiunto il costo da sostenere per l’acquisto di una SIM (da mantenere attiva per almeno 24 mesi). Nel caso in cui il cliente dovesse decidere di recedere dal contratto in modo anticipato, dovrà pagare un addebito di 20 euro su credito residuo. Va sottolineato, poi, come nel caso in cui l’attivazione dell’offerta dovesse avvenire attraverso il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’, il costo dell’attivazione scenderebbe a 9 euro, anziché di 12.

TIM ha poi deciso di prorogare fino al prossimo 24 settembre il pacchetto relativo alle offerte ‘Senza Limiti Summer Edition’. Ecco le promozioni:

TIM Senza Limiti Voce ha un costo di 10 euro e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

TIM Senza Limiti Silver ha un costo di 12 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

5 Giga di traffico dati in 4G

Chat e Social senza usare traffico del bundle

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 18 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

18 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Senza Limiti Platinum ha un costo di 49 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM senza limiti International ha un costo di 9.99 al mese (9 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

300 minuti di chiamate verso numeri internazionali

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM senza limiti young ha un costo di 13 euro al mese (10 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Music Gold incluso per il 2018

Per quanto riguarda i costi di attivazione delle offerte Voce, Silver, Gold e Platinum con credito residuo sono pari a 39 euro, mentre in promozione, il costo si riduce a 5 euro per chi sceglie di passare a TIM o per chi attiva una nuova linea e a 19 euro per i clienti già TIM. Il costo di attivazione aumenta a 44 euro con carta di credito o conto corrente, in promozione a 5 euro per chi passa a TIM o attiva una nuova linea e a 9 euro per i clienti già TIM. Inoltre, va sottolineato come le offerte citate sui costi di attivazione siano valide solo se il cliente mantiene attiva la TIM Card per almeno 24 mesi.

Le promozioni TIM Young Senza Limiti, invece, non hanno costi di attivazione per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online. Il primo mese è gratuito e, in più, sono inclusi gratis, 5GB per 12 mesi. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 3 euro, mentre per i già clienti costa 9 euro. Per quanto riguarda la versione Easy, invece, non sono previsti costi di attivazione nel caso in cui il cliente mantenga la SIM attiva per 24 mesi (in caso contrario il cliente dovrà far fronte ad un costo di 20 euro). Infine, TIM International Senza Limiti, ha un costo di attivazione di 23 euro, che scendono in promozione a 3 euro se il cliente TIM resta tale per almeno 24 mesi.

