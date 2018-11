Offerte telefonia mobile: TIM, Vodafone, Wind e 3 rilanciano le promo di novembre 2018 | Info e costi

Le promozioni attivabili ora di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia. Le soluzioni di telefonia mobile più convenienti del momento

Offerte TIM, Vodafone, Wind e Tre novembre 2018

Il settore della telefonia mobile italiano sta vivendo una nuova fase storica da quando, il 29 maggio scorso, Iliad ha fatto il suo esordio, imponendo un nuovo approccio commerciale agli altri gestori per non andare fuori mercato. Anche a novembre 2018, i gestori del comparto si stanno dando battaglia proponendo offerte sempre più convenienti, con l’obiettivo di sottrarre utenti ai propri competitor. A guadagnarne sono i consumaori che, mai come ora, possono contare su una serie di opportunità decisamente allettanti per migliorare il proprio piano tariffario.

Scopriamo le migliori promo attive al momento di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, per chi effettua la portabilità del numero e per nuove attivazioni. Tutte le info, i costi e i dettagli.

Offerte telefonia mobile TIM novembre 2018

TIM Senza Limiti comprende tre soluzioni pensate per chiunque voglia attivare una nuova scheda SIM, valida sia per la portabilità da altri operatori e sia per nuove numerazioni. Le promo sono selezionabili sia online che presso negozio autorizzato e, nello specifico, sono: TIM Senza Limiti Silver, TIM Senza Limiti Gold e TIM Senza Limiti Platinum. Eccole nel dettaglio.

TIM Senza Limiti Silver

L’offerta è proposta al costo promozionale di 12 euro al mese anziché di 15 e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e social

TIM Senza Limiti Gold

La soluzione è presentata al costo eccezionale di 18 euro al mese anziché di 25 e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

18 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, social e musicali

TIM Senza Limiti Platinum

La promozione è offerta al costo di 49 euro al mese anziché di 59 e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di connessione dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, social e musicali

Il costo di attivazione delle soluzioni della linea Senza Limiti è pari :

19 euro per i già clienti TIM

per i già clienti TIM 5 euro per chi attiva una nuova linea o effettua la portabilità a TIM

In caso di addebito su credito residuo.

Il costo di attivazione è invece pari a:

9 euro per i già clienti TIM

per i già clienti TIM 5 euro per nuove attivazioni o portabilità da altro operatore

In caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

L’attivazione dell’offerta prevede un vincolo di mandato di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, saranno addebitati 35 euro su credito residuo o 39 euro in caso di pagamento tramite carta di credito o conto corrente.