Offerte TIM agosto 2018: info e dettagli sulle promozioni ‘Passa a TIM’ | Sfida a Vodafone, Wind, Tre, Iliad e MVNO

TIM ha lanciato un nuovo pacchetto di offerte operator attack rivolte ai clienti delle altre compagnie disposti ad effettuare la portabilità del proprio numero al provider italiano. Le soluzioni della campagna ‘Passa a TIM’ sono differenti a secondo del profilo di cliente e sono destinati agli utenti Vodafone, Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali (MVNO). Scopriamo le soluzioni nel dettaglio.

TIM 7 Extra Go New 20GB è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad e operatori virtuali. L’offerta prevede canone mensile di 7 euro e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 GB di connessione dati in velocità 4G

TIM Ten Go New 50GB è la soluzione dedicata a chi passa a Tim da 3 Italia. La promozione costa 10 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 GB di connessione dati in velocità 4G

TIM Ten Go New 30GB è l’offerta per chi proviene da qualunque operatore ad esclusione di Vodafone. Il pacchetto, al costo didi 10 euro al mese, include:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

