TIM propone una serie di promozioni operator attack per clienti Vodafone, Wind, 3, Iliad e operatori virtuali. Le soluzioni Passa a TIM di agosto 2018

Offerte TIM agosto 2018, le operator attack per chi cambia operatore | La compagnia sfida Vodafone, Wind, 3, Iliad e MVNO

TIM prosegue la propria campagna di acquisizione di nuovi clienti attraverso una strategia basata su offerte operator attack destinate agli utenti delle altre compagnie. L’operatore mobile di Telecom, per agosto 2018, ha varato una serie di soluzioni decisamente interessanti per chi sceglie di passare all’operatore italiano da Vodafne, Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali (MVNO).

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DI AGOSTO 2018 DI TIM, VODAFONE, WIND E 3

Ricordiamo che le soluzioni ‘Passa a TIM’ prevedono un costo di attivazione di 9 euro per SIM valide almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato è previsto un ulteriore addebito di 20 euro. Il costo della SIM è di 25 euro, che comprende 20 euro di traffico. Gli SMS, non inclusi nel pacchetto, hanno un costo di 0,29 euro.

Scopriamo le promozioni TIM per chi richiede la portabilità del proprio numero e valide fino a nuova comunicazione.

Offerte per tutti i clienti che richiedono la portabilità del numero:

Senza Limiti Silver – La promozione ha un canone mensile di 18 euro per chi sceglie l’addebito su conto corrente o carta di credito e di 25 euro per pagamento tramite ricarica e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

18 giga di connessione dati in velocità 4G

Internet senza limiti per navigare su app chat, musica e social

Limited Edition Online – Offerta che costa 10 euro al mese, che comprende:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 giga di connessione dati in velocità 4G

Tim 15 Go New 50GB – Promozione attivabile a un costo di 10 euro per il primo mese e di 15 euro a partite dal secondo, che propone:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 giga di traffico dati a velocità 4G

10 SuperGo 20GB – L’offerta costa 10 euro il primo mese e 12 dal secondo e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 giga di traffico dati a velocità 4G

Tim Super One 34,8GB – L’offerta ha un costo di 10 euro per il primo mese, 16,22 dal secondo, e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

34,8 giga di traffico dati a velocità 4G

A Pagina 2 le offerte riservate ai clienti Vodafone. […]