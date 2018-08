TIM, offerte agosto 2018 per clienti Iliad, Vodafone e operatori virtuali. Info e costi promozioni

TIM lancia due offerte operator attack rivolta agli utenti Vodafone, Iliad e MVNO. Minuti illimitati e 20 giga a un costo super-vantaggioso. Come attivare l’offerta e costi accessori

TIM ha deciso di chiudere agosto 2018 in bellezza, proseguendo con a pubblicazione di nuove offerte operator attack rivolte ai clienti delle compagnie concorrenti. Le ultime due promozioni dell’operatore Made in Italy, in particolare, sono rivolte agli utenti di Vodafone, Iliad e operatori virtuali che scelgono di attivare la portabilità del numero verso TIM.

Le due soluzioni si chiamano Tim 7 Extra Go New +17 Giga Free e Tim Ten One Go New +17 Giga Free. Scopriamole nel dettaglio.

Tim 7 Extra Go New +17 Giga Free è l’offerta di TIM rivolta ai clienti di Iiad, PosteMobile e Fastweb. Il pacchetto ha un canone mensile di 7 euro, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 Giga di connessione dati a velocità 4G

Tim Ten One Go New +17 Giga Free è riservata ai clienti Vodafone e prevede le medesime condizioni dell’offerta precedente, ma a un costo mensile di 10 euro. Il pacchetto, dunque, comprende:

