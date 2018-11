Offerte TIM dicembre 2018: rinnovate le operator attack | AgCom multa l’operatore per scarsa chiarezza

TIM rilancia le promo Iron 50 GB, Deca Go 20 GB e 15 Go 50 GB per dicembre 2018. Multa di 232 mila euro dall’AgCom: “condotto gli utenti ad esprimere un consenso non consapevole“

TIM rilancia le super promozioni per cambio operatore

TIM ha deciso di confermare anche per il mese di dicembre 2018 il tris di super offerte già proposto con enorme successo durante il mese precedente. Le tre promozioni in questione – Iron 50 GB, Deca Go 20 GB e 15 Go 50 GB – sono proposte in modalità operator attack, ovvero sono selezionabili solo da determinati profili di utente in relazione all’operatore di provenienza e solo con contestuale portabilità del numero.

TIM, VODAFONE WIND E TRE: LE OFFERTE DEL MOMENTO

La compagnia ha dunque deciso di rilanciare la sfida a Iliad, ma anche a Vodafone, Wind, Tre Italia e operatori virtuali. Scopriamo nel dettaglio costi e bundle proposti dal gestore. Seguici su Google News!

TIM Iron 50 GB

La promozione può essere attivata dai clienti Iliad e da alcuni operatori virtuali, ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Deca Go 20GB

La soluzione è rivolta agli utenti Wind, Tre e Vodafone. Il pacchetto ha un canone di 12 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

La promozione è l’unica dedicata a chi effettua la portabilità da qualunque gestore. La soluzione include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Fonte: Tecnoandroid.it