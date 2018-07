Offerte TIM luglio 2018, arriva 15 Go New 50GB: tanti minuti e Giga. Costo della promozione e come attivarla

Offerte TIM, Ten Go 30 Gb – A partire da domani 26 luglio, inoltre, TIM dà la possibilità di aderire ad una nuova offerta: si tratta di Ten Go 30 Gb ed è rivolta ai clienti Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali che effettuano la portabilità del numero tramite negozio o dal sito nella sezione ‘Passa a TIM con Operatore’. Il costo della promozione è di 10,82 euro al mese, ai quali vanno aggiunti 12 euro per l’attivazione, oltre al costo della nuova Sim (10 euro, dei quali 9,99 per l’attivazione e 0,01 di traffico prepagato). Inoltre, è previsto un ulteriore addebito di 20 euro se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi. Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile 30 GB di traffico dati in velocità 4G