Offerte ‘TIM Five IpertGo 50GB’, ‘TIM Titanium’ e ‘Tim Deca Go 20GB’ per clienti Iliad, Vodafone, Wind, 3 e MVNO | Info costi e dettagli

TIM continua a sfidare la concorrenza con promozioni di varia tipologia, per recuperare il terreno sottratto, in particolare, da Iliad, il nuovo quarto operatore del mercato italiano. L’ultima soluzione dell’operatore consiste in un tris di promozioni rivolte, con modalità differenti, agli utenti ora in Iliad, Vodafone, Wind, Tre Italia e operatori virtuali. Le soluzioni in questione sono: TIM Five IpertGo 50GB, ‘TIM Titanium e Tim Deca Go 20GB, proposte in versione operator attack. Eccole nel dettaglio.

TIM Five IperGo 50Gb ha un costo di 5 euro al mese. La promozione è rivolta a chi proviene da Iliad e da alcuni Operatori Virtuali e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese in 4G

TIM Titanium 20GB è riservata ai clienti Vodafone, Wind, Tre e di qualsiasi operatore virtuale. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati.

Tim Deca Go 20GB può essere attivata da chiunque richieda la portabilità del numero a TIM e prevede un costo di 12 euro a mese. Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati.

