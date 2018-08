Offerte TIM, la promozione senza precedenti per clienti Iliad e operatori virtuali | Tim 7 Extra Go New, costi e dettagli

TIM ha lanciato una nuova incredibile offerta riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e Fastweb. I dettagli sulla super-promozione per chi cambia operatore

Offerte TIM, la promozione senza precedenti per clienti Iliad e operatori virtuali | Costi e dettagli

TIM amplia il target delle proprie offerte di agosto 2018 e, dopo aver ufficializzato la sfida con Vodafone, ora lancia una nuova incredibile promozione per convincere a passare a TIM i clienti di Iliad e degli operatori virtuali Fastweb e PosteMobile. La soluzione in questione si chiama Tim 7 Extra Go New ed è in corso di validità fino a nuove comunicazioni.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

Tim 7 Extra Go New

Costi:

L’offerta ha un costo mensile di 7 euro. L’attivazione è di 12 euro, più l’acquisto della SIM a 5, 10 o 15 euro, se effettuata presso negozio TIM; attivazione di 9 euro più 25 euro per l’acquisto della nuova SIM, inclusi 20 euro di traffico telefonico, per chi esegue la procedura tramite contatto telefonico.

Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 GB di connessione dati a velocità 4G

