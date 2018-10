TIM ha al momento attive una serie di offerte operator attack. I dettagli e i costi sulle promozioni rivolte a clienti Iliad, Wind, Tre e operatori virtuali

Offerte TIM, le promozioni operator attack attivabili ora | Attacco diretto a Iliad e Wind

TIM risponde al fuoco e lancia una serie di promozionilow cost prendendo di mira in particolare il bacino di utenti passati a Iliad, ma non solo.

La compagnia italiana mette a disposizione una serie di soluzioni, attivabili online e presso i negozi, modulate in relazione all’operatore di provenienza. Le offerte in questione sono: TIM Iron50 Gb, TIM 15 Go New 50GB, TIM 7 ExtraGo New 30 GB, TIM Titanium 20Gb e TIM Deca Go 20Gb.

Le promozioni possono essere attivate presso i centri autorizzati TIM con un costo di attivazione di 12 euro, più altri 10 euro per l’acquisto della SIM (il costo potrebbe variare in base alle politiche di negozio). Le offerte sono attivabili anche in modalità telematica presso la sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale, pagando 9 euro di spese di spedizione più 25 euro di nuova SIM, che include 20 euro di traffico telefonico e la spedizione a casa. Le offerte prevedono un vincolo di contratto di 24 mesi.

Eccole nel dettaglio:

TIM Iron 50 GB

La promo è riservata agli utenti ora in Iliad e alcuni operatori virtuali, ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di connessione dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

La soluzione è attivabile previo acquisto di una nuova scheda TIM con contestuale portabilità del numero e può essere selezionata dai clienti di qualunque gestore. Il canone mensile + di 15 euro al mese e il bundle include:

1000 Minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

50 Gb di connessione dati a velocità 4G

TIM 7 ExtraGo New 30 GB

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese ed è rivolta ai clienti che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

A Pagina 2 le altre offerte operator attack di TIM. […]