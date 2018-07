Offerte TIM luglio 2018, due nuove soluzioni Passa a TIM per la portabilità

Due nuove offerte Passa a TIM per luglio 2018. Minuti e 30 o 50 gb di traffico dati a un prezzo vantaggioso per chi chiede la portabilità del numero da Vodafone e non solo

Offerte TIM luglio 2018, due nuove soluzioni Passa a TIM per clienti Vodafone

Prosegue la campagna di offerte TIM volta ad acquisire nuovi clienti attraverso promozioni più ce vantaggiose rivolte agli utenti delle società concorrenti del mercato della telefonia mobile. Continua, in particolare, la guerra tra TIM e Vodafone, i due marchi di punta del comparto. Dal 23 luglio 2018, TIM fa esordire due nuovi pacchetti operator attack a prezzi molto convenienti, rivolti esclusivamente agli utenti delle compagnie competitor.

LEGGI ANCHE: Offerte telefonia mobile luglio 2018, promozioni chiamate e giga TIM, Vodafone, Wind e 3

La prima offerta è Ten Go One 50 Gb, attivabile esclusivamente dai clienti Vodafone. La promozione prvede un canone di 10 euro al mese + 12 euro di attivazione (da effettuare in negozio o attraverso il portale Passa a TIM con Operatore) e 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di traffico dati in velocità 4G*

*L’offerta comprende 3 giga inseriti di default + 47 giga al mese in regalo per sempre da parte dell’operatore.

A Pagina 2 l’offerta TIM Ten Go 30 Gb, rivolta a clienti Wind, 3, Iliad e alcuni operatori virtuali. […]