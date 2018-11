TIM, offerte Operator Attack novembre 2018: tutte le promo attive | Costi e dettagli

TIM mantiene attive le tre promo per chi effettua la portabilità e sfida Iliad. Costi e dettagli offerte Iron 50 GB, Deca Go 20 GB e 15 Go 50 GB

TIM: le offerte operator attack di novembre 2018

TIM, anche nel mese di novembre 2018, mantiene attive (in attesa di nuove comunicazioni) le 3 soluzioni operator attack con le quali da diverse settimane ha lanciato i competitors, Iliad e operatori virtuali su tutti, con offerte ad hoc.

La compagnia italiana non ha ancora comunicato, infatti, la data in cui scadrà il tris di promo Iron 50 GB, Deca Go 20 GB e 15 Go 50 GB, rivolte in modulazioni differenti a coloro che effettuano la portabilità del proprio numero a TIM, con acquisto di una nuova scheda SIM. Scopriamo nel dettaglio le tre offerte: bundle, costi, dettagli e chi è abilitato ad attivarle.

TIM Iron 50 GB

Le promo possono essere attivate dai clienti ora in Iliad e si configurano come la soluzione più convenienti del trittico di offerte. Il pacchetto è attivabile anche da alcuni operatori virtuali, ha un canone di 6,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Deca Go 20GB

La promozione è riservata ai clienti Wind, Tre e Vodafone che effettuano la portabilità del proprio numero verso TIM. Il pacchetto prevede un costo di 12 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

La promozione è l’unica delle tre operator attack qui presentate che non presenta alcun,vincolo legato all’operatore di provenienza ed è valida per la portabilità da qualunque gestore. La soluzione include: