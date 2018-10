Offerte TIM operator attack: sfida a Iliad, Wind e altri operatori | Info costi e dettagli

TIM, costi di attivazione offerte Operator attack

Per tutte e tre le soluzioni, il costo di attivazione previsto in negozio è di 12 euro una tantum, ma solo per SIM mantenute attive almeno 24 mesi. Inoltre, è prevista una spesa di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Le offerte possono essere selezionate anche in modalità online attraverso la sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale. In tal caso, il costo di attivazione scende a 9 euro, con 25 euro di spesa per l’acquisto della nuova SIM, che comprende 20 euro di traffico telefonico.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.