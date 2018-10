Offerte TIM ottobre 2018: le promozioni operator attack per clienti Iliad, Vodafone, Wind e Tre | Info e costi

TIM rilancia la sfida a concorrenti proponendo una serie di soluzioni operator attack a partire da 6,99 euro al mese per chi effettua la portabilità

Offerte TIM ottobre 2018: le promo operator attack per clienti Iliad, Vodafone, Wind e Tre | Info e costi

TIM rilancia la guerra commerciale ai competitor con una serie di offerte operator attack, per convincere gli utenti a effettuare la portabilità, abbandonando Iliad, Wind, Tre, Iliad e operatori virtuali.

Le promozioni TIM in questione sono: TIM Iron 50 GB, TIM Titanium 20Gb, TIM Deca Go 20Gb e TIM 15 Go New 50GB. Scopriamole nel dettaglio.

TIM Iron 50 GB

Promozione da 6,99 euro al mese rivolta ai clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Titanium 20Gb

La soluzione prevede un costo di 9,99 euro al mese ed è rivolta ai clienti che provengono da Wind, Tre e da qualsiasi operatore nazionale ad eccezione di Vodafone. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Deca Go 20Gb

L’offerta costa 12 euro al mese ed è rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM 15 Go New 50GB

Pacchetto da 15 euro al mese rivolto a chi proviene da qualsiasi operatore nazionale. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

