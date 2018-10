Fino a nuova comunicazione, TIM mette a disposizione i pacchetti operator attack per chi passa a TIM. I dettagli sulle promo 7 ExtraGo New 30 GB, TIM Titanium 20Gb e TIM Deca Go 20Gb

TIM, offerte ottobre 2018, le promozioni per chi effettua la portabilità da Iliad, Vodafone, Wind-3 e operatori virtuali | Info costi e dettagli

TIM prosegue la propria campagna di offerte rivolte ai clienti degli altri operatori. Le ultime soluzioni elaborate dall’operatore italiano puntano con decisione a convincere gli utenti attualmente in Iliad, ma non mancano le soluzioni interessanti per chi oggi è in Vodafone, Wind-3 e operatori virtuali.

In particolare, TIM ha al momento attive tre offerte operator attack, modulate in modo differente in relazione al gestore di provenienza. Le tre soluzioni sono attivabili presso negozi autorizzati TIM e, occasionalmente, online alla sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del sito ufficiale della compagnia. Ecco nel dettaglio le offerte 7 ExtraGo New 30 GB, TIM Titanium 20Gb e TIM Deca Go 20Gb.

TIM 7 ExtraGo New 30 GB

La promozione è riservata ai clienti Iliad e ad alcuni operatori virtuali. La soluzione ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Titanium 20Gb

La soluzione costa 9,99 euro al mese ed è riservata ai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale, ad eccezione di Vodafone. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

TIM Deca Go 20Gb

Promo da 12 euro al mese rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale, proposta in particolare agli utenti Vodafone. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

