7 ExtraGo New 30 GB, TIM Titanium 20Gb e TIM Deca Go 20Gb sono le tre promozioni con cui TIM sfida Iliad e gli altri gestori. Info dettagli, costi e scadenze

Offerte TIM per clienti Vodafone, Wind-3, Iliad e operatori virtuali | Info e costi promozioni operator attack

TIM punta con decisione a convincere i clienti ora in Iliad, Vodafone, Wind-3 e operatori virtuali a cambiare gestore per la telefonia mobile. La compagnia italiana ha messo a disposizione tramite negozio e sezione ‘Passa a TIM con operatore’ del proprio sito web tre interessanti offerte, modulate in relazione all’operatore di provenienza.

LEGGI ANCHE: TIM, VODAFONE, WIND E 3: LE MIGLIORI PROMOZIONI DEL MOMENTO

Le promo in questione sono: 7 ExtraGo New 30 GB, TIM Titanium 20Gb e TIM Deca Go 20Gb e sono tutte strutturate su un bundle che include minuti di chiamate illimitate e molti giga al mese. Ecco le tre soluzioni nel dettaglio:

TIM 7 ExtraGo New 30 GB è riservata ai clienti Iliad e ad alcuni operatori virtuali. La soluzione ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

LEGGI ANCHE: KENA MOBILE, TUTTE LE OFFERTE DELL’OPERATORE VIRTUALE DI TIM

TIM Titanium 20Gb costa 9,99 euro al mese ed è riservata ai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale, ad eccezione di Vodafone. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

LEGGI ANCHE: ILIAD, LA DOPPIA OFFERTA DELL’OPERATORE

TIM Deca Go 20Gb ha un costo di12 euro al mese ed è rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale, proposta in particolare agli utenti Vodafone. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

A Pagina 2 i dettagli sui costi di attivazione e altre informazioni sulle promo esposte. […]