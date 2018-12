Offerte TIM per i già clienti: ecco le 4 promo ‘Infinity’: costi e dettagli

Danilo De Luca danilo.deluca@centrometeoitaliano.it

TIM Infinity, il poker di pacchetti dell’operatore per fidelizzare i propri clienti. Ecco le soluzioni minuti illimitati e tanti giga

TIM Infinity: le 4 promozioni per i già clienti

TIM, oltre a cercare di conquistare nuovi utenti tramite una serie di offerte operator attack decisamente invitanti, mira a consolidare il bacino di clienti già acquisito, elaborando nuove promozioni dedicate a loro.

Si chiamano ‘TIM Infinity’ le quattro proposte che il gestore pubblicherà, salvo nuove comunicazioni, il prossimo 5 dicembre. Il poker di offerte è composto da pacchetti minuti illimitati a partire da 5 euro al mese e prevede tre pacchetti minuti e internet più uno solo voce. Le soluzioni sono attivabile senza alcuna spesa di attivazione. Ecco nel dettaglio i pacchetti. Seguici su Google News!

TIM Voce Infinity

Si tratta della soluzione solo voce predisposta da TIM per i suoi clienti. La promo ha un costo di 5 euro al mese per i primi 6 mesi e di 8 euro al mese a partire dal settimo, per un bundle che offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

TIM 10 Infinity

L’offerta ha un costo di 10 euro al mese per sempre e propone:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

10 Giga di traffico dati a velocità 4G

traffico app social e chat illimitato

TIM 15 Infinity

La soluzione ha un costo di 15 euro al mese, anche in questo caso per sempre, e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

15 Giga di traffico dati a velocità 4G

traffico app social e chat illimitato

TIM 20 Infinity

La promo ha un costo di 20 euro al mese, anche in questo caso per sempre, e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

15 Giga di traffico dati a velocità 4G

traffico app social e chat illimitato

Chi opta per il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, i giga messi a disposizione nel bundle mensile raddoppiano. Per la navigazione internet all’estero presso Paesi dell’Unione Europea, è previsto un limite di 4 GB per 10 Infinity, di 6 GB per 15 Infinity e di 8 GB per 20 Infinity.