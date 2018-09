TIM rilancia due promozioni destinate al pubblico dei più giovani. Offerta a partire da 7 euro al mese per minuti illimitati e Giga. Come attivate le nuove soluzioni

Offerte TIM per giovani e giovanissimi: ecco le promo ‘Young’ e ‘Junior’ senza limiti | Info e costi

TIM prosegue la caccia a nuovi clienti, per recuperare il terreno sottratto dalla concorrenza – Iliad su tutti – negli ultimi mesi. Per ingrandire il proprio bacino d’utenza, l’operatore italiano ha lanciato sul mercato due nuove soluzioni valide esclusivamente per nuovi numeri e destinata al pubblico dei più giovani. Le due promo sono TIM Young Senza Limiti e TIM Junior Senza Limiti, eccole nel dettaglio.

TIM Young Senza Limiti

La promozione è riservata ai clienti under 30 che richiedono l’attivazione di un nuovo numero e prevede un costo di 13 euro al mese su credito residuo e di 10 euro al mese per addebito su carta di credito o conto corrente bancario. La soluzione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Gb al mese di connessione dati in velocità 4G per i primi 3 mesi, 10 GB al mese a partire dal quarto

Navigazione illimitata su app di streaming musicale e chat

musicale e chat Navigazione illimitata su app social (riservata a chi seleziona la modalità di pagamento su carta di credito o conto corrente)

TIM Music Gold incluso fino al 31 dicembre 2018 (per chi seleziona il pagamento su carta di credito o conto corrente)

TIM Music Platinum incluso fino al 31 dicembre 2018 (per chi seleziona il pagamento tramite credito residuo)

TIM Junior Senza Limiti

Soluzione riservata ai giovanissimi, costa 7 euro al mese per addebito su credito residuo e 6 euro al mese per chi seleziona il pagamento automatico tramite conto corrente o carta di credito. L’offerta include:

100 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

1 Gb di connessione dati in velocità 4G

Navigazione illimitata su app chat

Servizioì ‘TIM I love games’ e ‘TIM Protect’ inclusi

A Pagina 2 i dettagli sui costi di attivazione. […]