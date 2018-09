TIM rilancia solo per pochissimi giorni le soluzioni del pacchetto ‘Summer Edition’. Ecco quando scadono e in cosa consistono i pacchetti operator attack del gestore mobile

Offerte TIM senza limiti: in scadenza le promo e richiedere la portabilità | Costi e dettagli

TIM cala l’asso e, fino al 30 settembre 2018, mantiene attive le interessanti promozioni della linea Senza Limiti inerenti la campagna Summer Edition. L’operatore mette a disposizione, in modalità online sul sito (alla sezione Passa a TIM con operatore) e presso i negozi autorizzati, un set di promozioni destinate a chiunque sa intenzionato a richiedere la portabilità all’operatore italiano.

Le soluzioni operator attack di TIM puntano a conquistare i clienti di Vodafone, Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali insoddisfatti. Ecco le offerte TIM Senza Limiti Voce, TIM Senza Limiti Silver, TIM Senza Limiti Gold e TIM Senza Limiti Platinum nel dettaglio.

TIM Senza Limiti Voce ha un costo di 10 euro al mese, con addebito su credito residuo, conto corrente o carta di credito e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

TIM Senza Limiti Silver costa 12 euro al mese, con addebito su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Navigazione senza limiti su app Chat e social

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 18 euro al mese, con pagamento su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

18 Giga di traffico dati a velocità 4G

Navigazione senza limiti su app Chat, social e musica in streaming

TIM Senza Limiti Platinum costa 49 euro al mese, con pagamento su carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Chat, social e musica in streaming senza limiti

Le offerte sopra esposte hanno un costo di attivazione pari a 39 euro. La promozione, però, prevede uno sconto sl costo di attivazione, che scende a soli 4 euro per chi passa a TIM o attiva un nuovo numero, a 19 euro per i già clienti TIM. La modalità di pagamento tramite carta di credito o conto corrente prevede un costo di attivazione di 44 euro, in promozione a 5 euro per i nuovi clienti e a 9 euro per chi è già clienti TIM. Gli sconti sono validi per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, lo sconto sarà addebitato sull’eventuale credito residuo.