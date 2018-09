TIM rinnova le promozioni winback per ex clienti. Offerte attivabili da chi riceve l’SMS commerciale. Info e costi

Offerte TIM settembre 2018, ecco le nuove winback | Promozioni con più giga allo stesso prezzo, info e scadenze

TIM prosegue la sfida a Vodafone, Wind-3, Iliad e operatori virtuali rilanciando fino al 24 settembre 2018 un set di pacchetti interessanti, proposti a 0 spese di attivazione in modalità winback tramite SMS commerciale agli ex clienti che hanno rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei dati. Ecco le offerte nel dettaglio.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

TIM Senza Limiti Voce ha un costo di 10 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

I costi di attivazione sono pari a 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Silver prevede un canone mensile di 12 euro (anziché 15) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

5 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat

I costi di attivazione sono pari a 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Gold ha un costo di 15 euro al mese (anziché 25) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

18 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat e app musicali

I costi di attivazione sono pari a 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

TIM Senza Limiti Platinum

ha un costo di 49 euro al mese (anziché 59) per pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta TIM Personal e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 GB di traffico internet a velocità 4G

GB illimitati su chat social e chat e app musicali

I costi di attivazione sono pari a 39 euro per chi attiva un nuovo numero, 5 euro in promozione per chi effettua la portabilità da altro operatore e 19 euro per i clienti TIM. Il canone mensile e i costi di attivazione sono addebiti sul credito residuo.

A Pagina 2 i dettagli sulle offerte TIM Young Senza Limiti Summer Edition e TIM International Senza Limiti Summer Edition. […]