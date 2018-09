TIM lancia Special Top New, con 40 GB e minuti illimitati a un ottimo prezzo. Promozione riservata ai clienti Vodafone ed ex TIM che ricevono l’SMS commerciale

Offerte TIM settembre 2018, Special Top New per ex clienti e utenti Vodafone | Costi e dettagli promozione

TIM non si ferma più e continua a proporre nuove offerte per i clienti degli altri operatori disposti a passare (o a tornare) ala compagnia italiana. L’ultima promozioni lanciata dall’azienda è la Special Top New soluzione proposta ai clienti Vodafone presso negozi o online, nella sezione ‘Passa a TIM’. Il piano tariffario è proposto anche in modalità operator attack a ex clienti TIM che hanno rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei dati a fini commerciali: i destinatari dell’SMS informativo possono attivare la promozione sul numero di telefono interessato della proposta.

Scopriamo nel dettaglio la promozione.

Special Top New ha un costo mensile di 10,82 euro e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

40 GB di connessione dati a velocità 4G

