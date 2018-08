Offerte TIM, sfida a Vodafone, Wind, 3, Iliad e operatori virtuali | Costi e dettagli promozioni operator attack

TIM rilancia la sfida ai competitor con una serie di promozioni operator attack e per nuove attivazioni con canone a partire da 7 euro al mese. Scopri tutte le info e i costi

TIM rilancia anche a cavallo tra agosto e settembre a sfida a Vodafone, Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali, e lo fa attraverso un set di promozioni dedicate a chi effettua il cambio di operatore e nuove attivazioni. Le offerte sono valide al momento e fino a nuove comunicazioni da parte di TIM e variano a seconda del profilo di utente.

Il costo di attivazione nei negozi TIM delle offerte ‘Operator attack’ è di 12 euro, ai quali va aggiunto il costo d’acquisto della nuova SIM. I pacchetti prevedono un vincolo di 24 mesi, il non rispetto del quale comporta un ulteriore addebito di 20 euro. Ecco i dettagli sulle interessantissime soluzioni della compagnia.

Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free (chiamata anche Tim 7 Extra Go New 20GB) prevede un canone di 7 euro al mese ed è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, FastWeb e in alcuni casi anche da altri MVNO. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 Giga di connessione dati in velocità 4G

Tim Ten One Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten One Go New 30GB) costa 10 euro al mese ed è attivabile dagli utenti Vodafone. L’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di connessione dati in velocità 4G

Tim Ten Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 30GB) prevede un canone mensile di 10 euro per il primo mese e di 10,82 euro al mese a partire dal secondo, è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore (ed eccezione di Vodafone) e comprende:

1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 Giga di connessione dati in velocità 4G

Tim Ten Go New + 47 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 50GB) ha un costo di 10 euro per il primo mese e di 10,82 a partire dal secondo, è attivabile da chi proviene da Tre Italia e comprende: 1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di connessione dati in velocità 4G Tim 15 Go New + 47GB Gratis (chiamata anche Tim 15 Go New 50GB) ha un costo di 15 euro al mese ed è attivabile da chiunque richiede la portabilità a TIM. L’attivazione dell’offerta in modalità online tramite la sezione ‘Passa a Tim con Operatore’ garantisce uno sconto di 5 euro sul primo mese, proposto al costo di 10 euro anziché di 15. Il pacchetto include: 1.000 Minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di connessione dati in velocità 4G *Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.