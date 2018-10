Offerte TIM, tornano le promo ‘Senza Limiti’ | Info e costi delle soluzioni per clienti, cambio operatore e nuove attivazioni

TIM Senza Limiti: costi di attivazione

Le tre soluzioni prevedono, in caso di addebito su credito residuo, un costo di attivazione una tantum pari a 19 euro per i già clienti TIM e di 5 euro per chi attiva una nuova linea o effettua la portabilità a TIM.

Il costo di attivazione è invece di 9 euro per i già clienti TIM e di 5 euro per nuove attivazioni o portabilità da altro operatore, in caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Per nuovi clienti e portabilità è previsto un vincolo di mandato di 24 mesi. In caso di recesso anticipato dall’offerta, è previsto un addebito di 35 euro per chi scegli l’addebito su credito residuo e di 39 euro per opta per la soluzione di pagamento su carta di credito o conto corrente.