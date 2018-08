Nuove promozioni Wind attivabili dal 16 fino al 22 agosto 2018 per ex clienti. Info e prezzi sulle offerte ‘Passa a Wind’

Offerte ‘Torna a Wind’ dal 16 al 22 agosto: le nuove promozioni winback per ex clienti

Wind rinnova la propria campagna winback rivolta agli ex clienti (e a ex client 3 Italia) che hanno cambiato operatore, lasciando la disponibilità alla ricezione di info commerciali. Gli utenti selezionati riceveranno un invito a recarsi nei negozi Wind tramite SMS informativo. Le promozioni saranno attivabili solo sul numero che riceve il messaggio e prevedono un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM (che comprende 0,01 euro di traffico).

Ecco le promozioni di ritorno dell’operatore, attivabili a partire dal 16 e fino al 22 agosto 2018.

Noi Tutti 5 costa 5 euro al mese + 5 euro di attivazione e include:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

100 SMS

30 giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive 5 ha un costo di 5 euro al mese + 10 euro di attivazione e comprende:

1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

100 SMS

30 giga di traffico dati a velocità 4G

*Promozione compatibile con la SIM 100 Giga dell’offerta Fibra e Internet da Fisso di Wind

Wind Smart Special 5 ha un costo di 5 euro al mese + 10 euro di attivazione (per Sim attive almeno 24 mesi, altrimenti il prezzo sale a 20 euro) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 giga di traffico dati a velocità 4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition ha un canone mensile di euro + attivazione gratuita (per Sim attive almeno 24 mesi, altrimenti il prezzo sale a 10 euro) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 giga di traffico dati a velocità 4G

