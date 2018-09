Offerte treni settembre 2018: Trenitalia mette a disposizione l’offerta 2×1 per Frecciarossa e non solo. Italo risponde con uno sconto del 30%

Offerte treni settembre 2018, le promozioni da non perdere Frecciarossa e Italo: i dettagli

Anche a settembre 2018 ci sono molte offerte convenienti per chi ha la necessità di viaggiare e preferisce utilizzare i treni per muoversi. In questo articolo verranno prese in considerazione solo le migliori promozioni lanciate da Trenitalia e Italo, soprattutto per chi ha intenzione di utilizzare l’alta velocità.

Offerte treni 2018, Trenitalia – Trenitalia ha deciso di rilanciare l’offerta 2×1, grazie alla quale avrete la possibilità di partire il sabato in due persone, pagando un solo biglietto. Si tratta di una promozione valida esclusivamente su treni nazionali nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e in 1^ in 2^ classe. Dalla 2×1 sono esclusi i treni regionali, il livello di servizio Executive e i servizi cuccette, VL ed Excelsior. Dunque, questa promozione è valida anche per chi ha intenzione di viaggiare con l’alta velocità dei treni Frecciarossa o Frecciargento.

E’ importante ricordare come il numero di posti sia limitato e variabile in base al treno e alla classe o al livello di servizio. Il consiglio, dunque, è quello di affrettarsi a comprare i biglietti. ‘Special 2×1’ potrà essere acquistato fino alle ore 24:00 di due giorni prima della partenza presso le biglietterie presenti alla stazione, nelle agenzie di viaggio autorizzate, sul sito ufficiale di Trenitalia o presso le macchinette automatiche presenti sempre nelle stazioni. Trenitalia ricorda come questa tipologia di promozione non preveda:

Rimborso biglietto

Accesso ad altro treno

Cambio di prenotazione con nuova data e orario

Nella seconda pagina potrete trovare l’offerta di Italo […]