Offerte Vodafone agosto 2018: 2 offerte operator attack e nuove attivazioni – La nuova promozione per clienti: minuti illimitati a 3 euro

Vodafone non si limita al lancio di promozioni volte ad acquisire nuovi clienti, ma punta anche a fidelizzare i propri. Per farlo, la compagnia sta offrendo ai suoi utenti, fino al 26 agosto 2018, la possibilità di attivare una nuova soluzione per le chiamate. Si tratta di un’offerta proposta tramite SMS e che consente di attivare minuti illimitati per 5 giorni a 3 euro. Per attivare il servizio è sufficiente rispondere “Sì” al messaggio commerciale. Info aggiuntive al numero 42100.