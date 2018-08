Dal 3 agosto 2018, Vodafone lancia le rimodulazione delle offerte Special Minuti. Ecco le promozioni (e i clienti) interessati del cambio di promozione e di tariffe

Offerte Vodafone agosto 2018: le nuove promozioni Special offrono minuti illimitati

A partire dal 3 agosto 2018, le soluzioni Special Minuti di Vodafone subiranno una rimodulazione: i minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile diventano illimitati, non più 1.000 al mese come era stato fino alla riconfigurazione del pacchetto. Cambierà, dunque, anche il costo del canone mensile a carico dell’utente, che aumenterà di 1,99 euro.

La rimodulazione delle offerte Special Minuti sarà attiva sulle fatturazioni effettuate a partire dal 3 settembre 2018, ma non interesserà tutti i possessori di scheda Vodafone con abbonamento Special. Secondo rumors confermati, sebbene non ufficiali, il cambio di tariffa non interesserà i nuovi clienti passati a Vodafone tramite offerta winback e/o Special a partire dal 25 giugno 2018; riguarderà invece gli abbonamenti attivati prima di suddetta data.

Non solo, anche le seguenti promozioni non saranno interessate della rimodulazione prevista a partire dal 3 agosto 2018: Vodafone Unlimited, C’All Global 2018, C’All Global Limited Edition 2018, C’All Global Giga, Vodafone Simple, Vodafone Simple+, Tutto Illimitato, Special Unlimited, Special Voce Illimitata, Vodafone Junior, Vodafone One Special, Vodafone One, Vodafone Family Ric, Vodafone Shake Remix, Vodafone Red, Vodafone Relax Ric. […]