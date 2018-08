Valide fino al 3 settembre 2018 le soluzioni ‘Vodafone RED’ e ‘Vodafone RED Plus. Info su costi, abbonamento, attivazione, come procedere

Offerte Vodafone agosto 2018, prorogate le promozioni ‘RED’: costi e dettagli

Vodafone ha deciso di prorogare fino al 3 settembre 2018 le due offerte RED e RED Plus, nonostante fosse già stata stabilita la data di scadenza della promozione. Probabilmente, a pesare sulla decisione commerciale è il malcontento di diversi utenti in seguito alle campagne di rimodulazione dei propri abbonamenti, varate negli ultimi giorni. A pesare sulle valutazioni del marchio britannico della telefonia ci sono certamente anche la crescita di nuovi competitor quali Iliad e i vari MVNO.

Entrambe le offerte sono rivolti sia a nuovi clienti che alla portabilità e prevedono un costo di attivazione pari a 3 euro per nuovo numeri, anziché al costo di 29 euro, ma solo a condizione che il cliente spenda almeno 360 euro in traffico telefonico fino a che rimane attiva la scheda; in caso di recesso anticipato, saranno addebitati i restanti 26 euro. Per chi richiede la portabilità del numero è previsto un contributo di cambio offerta pari a 19 euro.

L’offerta Vodafone RED ha un costo di 24,99 euro per pagamenti su carta di credito o conto corrente e di 34,99 euro per chi opta per la soluzione in abbonamento tramite ricarica e include:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

1.000 Minuti di chiamate verso l’estero

SMS illimitati

25 Giga di traffico dati in velocità 4G (50 giga per attivazioni effettuate in negozio)

Giga illimitati per navigare su app social, chat, mappe e musica

A Pagina 2 i dettagli sul piano commerciale Vodafone Red Plus. […]