Vodafone rilancia la sfida a TIM, Wind, 3 Italia eMVNO con 2 nuove offerte minuti e giga a partire da 7 euro. Tutte le info

Offerte Vodafone, doppia promozione operator attack ‘Special Minuti’ per clienti TIM, Wind, 3 e operatori virtuali | Costi e dettagli

Vodafone continua a sfidare i propri competitor nel tentativo di strappare clienti agli altri operatori attraverso mirate promozioni operator attack. Le ultime due offerte del brand britannico sono la Special Minuti 30 Giga e la Vodafone Special Minuti 50 Giga, rivolte in modalità differente ai clienti TIM, Wind, 3 Italia e di alcuni operatori virtuali disposti ad effettuare la portabilità al marchio rosso. Scopriamo le due soluzioni nel dettaglio, valide, salvo nuove comunicazioni, fino al prossimo 20 settembre.

Vodafone Special Minuti 30 Giga costa 7 euro al mese per chi effettua la portabilità a Vodafone da 3 Italia e alcuni operatori virtuali e 10 euro al mese per chi effettua il passaggio da Wind. In entrambi i casi, il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati in velocità 4G

Vodafone Special Minuti 50 Giga costa 10 euro al mese per chi passa a Vodafone da TIM e CoopVoce e 15 euro al mese per chi richiede la portabilità da Wind. In entrambi i casi, il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 Giga di traffico dati in velocità 4G

A Pagina 2, costi di attivazione e ulteriori dettagli sulle due promozioni Vodafone. […]