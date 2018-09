Vodafone rimodula la Spcial Minuti 30 GB. Stesso pacchetto con costi di attivazione più alti, ma costi mensili a un prezzo inferiore per gli ex clienti. La nuova offerta Iliad e la risposta di Vodafone

Offerte Vodafone, la Special Minuti 30 GB abbassa il canone (in winback) e aumenta i costi accessori (per tutti) | La risposta alla nuova offerta Iliad

Vodafone accetta la sfida lanciata da Iliad e risponde su tutto il fronte. La compagnia britannica, che sta seriamente pensando di lanciare una nuova promozione tramite il proprio operatore virtuale Ho. Mobile, ha già provveduto a rimodulare uno dei propri pacchetti più appetibili. Vediamo nel dettaglio le modifiche dell’offerta Special Minuti 30 GB.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DEL MOMENTO DI TIM, VODAFONE, WIND E 3

Special Minuti 30 GB

L’offerta non muta nei servizi. Il pacchetto resta lo stesso proposto da diverso tempo da parte di Vodafone alle seguenti condizioni:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa

30 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G

Cambia, però, la strategia commerciale del marchio. Prima di tutto, aumenta il prezzo per l’attivazione, che passa da 6 a 10 euro una tantum, da pagare solo una volta. Cambiano, però, anche le tariffe. La promozione ora viene proposta anche in versione winback ad alcuni ex clienti tramite teleselling o SMS. Gli utenti scelti da Vodafone posso recarsi in negozio per completare la portabilità del proprio numero a Vodafone al prezzo di soli 6 o 7 euro al mese. La promozione resta comunque attivabile anche da profili di cliente in modalità operator attack. Ecco le condizioni proposte dall’azienda:

8 euro al mese per il passaggio da Iliad, Tre Italia e dagli Operatori Virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL.

per il passaggio da Iliad, Tre Italia e dagli Operatori Virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. 10 euro al mese per il passaggio da TIM e Wind

A Pagina 2 i dettagli della nuova offerta Iliad. […]