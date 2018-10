Tornano le promozioni Vodafone Special Minuti, valide a ottobre 2018 e attivabili in diverse modalità dai clienti TIM, Wind, 3, Iliad e operatori virtuali. Promo anche per nuove attivazioni

VODAFONE, offerte ‘Operator attack’ per clienti TIM, Wind, 3, Iliad e operatori virtuali | Costi e dettagli

Vodafone rinnova l’eterna sfida a TIM, Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali e rilancia un set di tre promozioni per il mercato della telefonia mobile. Le nuove proposte della compagnia britannica fanno parte della linea Special Minuti, già diverse volte proposte con successo dall’operatore e ora rimodulate nel tentativo di strappare clienti alla concorrenza.

Le promo in questione sono: Vodafone Special Minuti 30 Giga, Vodafone Special Minuti 20 Giga e Vodafone Special Minuti 10 Giga, le prime due sviluppate per specifici profili di clienti e attivabili su nuove SIM con contestuale portabilità del numero, la terza è a disposizione di qualunque tipologia di cliente, valida per nuovi numeri e portabilità. Le offerte sono state lanciate a partire dal 13 ottobre 2018 e saranno disponibili fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore.

Ecco le tre soluzioni operator attack nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 30 Giga

La promozione si rivolge ai clienti Iliad, Tre e Operatori Virtuali, ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 20 Giga

La soluzione è proposta a chi proviene da TIM, Wind, 3 e dall’operatore virtuale CoopVoce, ed ha un costo di 12 euro al mese. Il costo sale a 15 euro al mese per l’attivazione di un nuovo numero o se si proviene da qualsiasi operatore ad esclusione di quelli citati sopra. Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Nella seconda pagina potrete leggere ulteriori informazioni sulla terza offerta proposta dalla Vodafone e sui costi di attivazione […].