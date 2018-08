Vodafone sfida Iliad, TIM, Wind, 3 e operatori virtuali con 3 soluzioni operator attack per chi richiede la portabilità. Info promozioni, costi e come attivarle

Offerte Vodafone ‘operator attack’ agosto 2018: l’operatore lancia la sfida a TIM, Wind, Iliad 3 e MVNO

Continua la lotta senza esclusione di colpi tra gli operatori della telefonia mobile. E proseguono, in particolare, le campagne operator attack elaborate dalle varie compagnie per convincere gli utenti a cambiare provider. Vodafone ha lanciato la sfida a TIM, Wind, 3 Italia, Iliad e operatori virtuali, con offerte pensate ad hoc e disponibili a partire dal 3 agosto 2018. Le promozioni appartengono alla linea di soluzioni ‘Special Minuti’ con 10, 20 o 30 giga di traffico dati. Le offerte sono attivabili presso i centro Vodafone e sono soggette a possibili variazioni. Tutte le offerte proposte prevedono un costo di 5 euro per l’acquisto della nuova Sim, oltre al costo de primo canone mensile.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DI TIM, VODAFONE, WIND E 3 ITALIA AGOSTO 2018

Vodafone Special 30GB costa 10 euro al mese + 5 euro di attivazione per tutti gli utenti provenienti da Iliad, Tre Italia (H3G) e dagli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL.

L’offerta è attivabile anche da clienti Wind al costo di 15 euro + 6 euro di attivazione e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 giga di connessione dati in velocità 4G

Vodafone Special 20GB prevede un costo di 7 euro al mese + 6 euro di attivazione per chi proviene da Iliad, Tre Italia (H3G) e dagli operatori mobili virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile Nòverca Full, Rabona Mobile, NoiTel Mobile,SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL.

Per nuove attivazioni e clienti di operatori non inclusi nell’elenco, la promozione è attivabile al costo di 15 euro al mese + 6 euro di attivazione. Il pacchetto include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 giga di connessione dati in velocità 4G

A Pagina 2 i dettagli sull’offerta Vodafone Special 10GB. […]