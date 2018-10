Vodafone rilancia la sfida a Iliad e agli competitor attraverso tre soluzioni della linea ‘Special Minuti’. Chiamate illimitate e giga a un prezzo speciale

Offerte Vodafone ottobre 2018, le promo operator attack per clienti Iliad, TIM, Wind, Tre e operatori virtuali | Promo ‘Special Minuti’

Vodafone accetta la sfida lanciata da Iliad e già raccolta da TIM e Wind, rilanciando una serie di soluzioni per conquistare nuovi clienti. Il pacchetto più interessante dell’operatore britannico, al momento, è quello della linea ‘Special Minuti’, consistente in tre offerte operator attack proposte con diverse rimodulazioni in base all’operatore di provenienza per clienti Iliad, TIM, Wind-3 e di operatori virtuali.

Le tre soluzioni attivabili ora sono: Special Minuti 10 GB, Special Minuti 20 GB e Special Minuti 30 GB. Ecco le tre offerte nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 30 Giga ha un costo di 7 euro al mese se si proviene da Iliad o da Operatori virtuali. Il costo, invece, sale a 10 euro al mese se si proviene da Wind. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 20 Giga costa 12 euro al mese se si proviene da TIM, Wind 3 e dall’operatore virtuale CoopVoce. Il pacchetto costa, invece, 15 euro al mese se si attiva un nuovo numero o se si proviene da qualsiasi altro operatore. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Vodafone Special Minuti 10 Giga prevede un costo di 12 euro al mese per nuovi numeri o portabilità da qualunque operatore. L’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

10 Giga di traffico dati a velocità 4G

