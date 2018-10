Vodafone rilancia alcune delle promozioni più apprezzate degli utenti, attivabili da già clienti e per la portabilità da qualunque operatore. Tutti i dettagli

Offerte Vodafone ottobre 2018, rinnovo delle promo ‘Unlimited’ e ‘Raddoppio dei Giga’ | Info e costi

Vodafone saluta il mese di ottobre con una serie di rinnovi delle proprie promo più apprezzate.In particolare, l’operatore rosso rilancia le soluzioni della linea Unlimited, rivolte a tutti gli utenti abbonati a gestori concorrenti e intenzionati a effettuare la portabilità a Vodafone e, in alucni casi, anche ai già clienti dell’azienda rossa. La compagnia, inoltre, conferma la validità della promo ‘Raddoppio dei Giga’, che dà la possibilità di ottenere il doppio dei giga al mese in modalità gratuita su alcune offerte. Ecco tutti i dettagli sulle offerte, attivabili entro il 21 ottobre 2018.

Vodafone Unlimited x2 prevede un costo di 9,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 11,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

2 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x2 Special si rivolge esclusivamente a nuovi clienti e prevede un costo di 9,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 11,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x3 si rivolge esclusivamente a nuovi clienti e prevede un costo di 11,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 14,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat, mappe e social

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x3 Special si rivolge esclusivamente a nuovi clienti e prevede un costo di 11,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 14,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

5 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited x4 Pro prevede un costo di 14,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 19,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali (1.000 minuti per addebito su credito residuo)

10 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe e streaming musica

hotspot incluso

Vodafone Unlimited Red prevede un costo di 24,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 34,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali

1.000 minuti verso l’estero

SMS illimitati

25 Giga di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Vodafone Unlimited Red Plus prevede un costo di 24,99 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito e di 34,99 euro al mese per addebito su credito residuo e include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali

1.000 minuti verso l’estero

SMS illimitati

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

5 Giga e 500 minuti in roaming in Usa, Canada, Albania, Turchia e Principato di Monaco

Giga illimitati su app chat e mappe

hotspot incluso

Secondo le indiscrezioni, richiedendo in negozio l’attivazione delle soluzioni Vodafone Unlimited Red e Vodafone Unlimited Red Plus permette di raddoppiare per sempre i giga a disposizione, che passano rispettivamente, a 50 e a 100 al mese.

Il costo di attivazione di tutte le offerte della linea Unlimited è di 3 euro per chi richiede la portabilità da qualunque operatore e di 19 euro per i già clienti Vodafone. L’attivazione costa 29 euro per i nuovi clienti, ma è offerta in promozione in caso di SIM mantenute attive almeno 24 mesi e se l’utente effettua ricariche per un importo pari a 149 euro per chi sceglie Unlimited x2, a 179 euro per chi sceglie Unlimited x3, a 239 euro per chi sceglie Unlimited x4 Pro, a 360 euro per chi sceglie Vodafone Unlimited Red e Vodafone Unlimited Red Plus. In caso di mancato rispetto delle condizioni, saranno addebitati i 26 euro di differenza.

