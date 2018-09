Vodafone rilancia un set di promozioni winback per ex clienti disposti a tornare. Costi e dettagli delle offerte ‘Special Minuti’con 20, 30 o 50 GB

Offerte Vodafone per ex clienti: le promozioni winback per utenti TIM, Wind, 3, Iliad e operatori virtuali – Info e costi

Vodafone risponde al ‘fuoco’: prosegue la battaglia tra operatori del mercato telefonico mobile italiano, i quali continuano a sfidarsi a colpi di offerte e promozioni decisamente interessanti. La compagnia britannica ha attive al momento – e fino a nuove comunicazioni – un set di tre soluzioni minuti e internet riservate ad ex clienti Vodafone ora i TIM, Wind, 3 Italia, Iliad operatori virtuali. Le promo proposte cambiano in relazione al gestore di provenienza, offrono tutte minuti illimitati e una quantità variabile di giga, compresa tra i 20 e i 50 al mese. Scopriamo le tre offerte nel dettaglio.

Special Minuti 20 Giga

Promo attivabile da chi effettua la portabilità a Vodafone da qualunque operatore. L’offerta ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Special Minuti 30 Giga

Soluzione per chi richiede la portabilità da Iliad, Tre Italia e Operatori virtuali a 7 euro al mese. L’offerta è attivabile anche da chi proviene da Wind, CoopVoce e TIM, ma ad un costo di 10 euro al mese. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Special Minuti 50 Giga

Offerta riservata a chi proviene da TIM, Wind e CoopVoce, ha un costo di 15 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

A Pagina 2 i dettagli sui costi e le modalità di attivazione delle tre promozioni. […]