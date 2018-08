Dal 25 agosto 2018, Vodafone propone una serie di nuove offerte tra i 7 e i 15 euro al mese. Promozioni minuti e internet per clienti TI, Wind, 3, Iliad e operatori virtuali

Offerte Vodafone, promozioni operator attack e per nuove attivazioni | Scadenza, info costi e dettagli

Prosegue senza esclusione di colpi la battaglia nel settore telefonia tra le varie compagnie, che si sfidano a colpi di promozioni operator attack rivolte specificatamente ai clienti delle altre aziende. Ora tocca a Vodafone lanciare un nuovo set di interessanti soluzioni per cambio operatore, ma anche per nuove attivazioni. Le offerte, valide a partire dal 25 agosto 2018 (e fino a nuove comunicazioni), prevedono tutte un costo di attivazione di 6 euro + 5 euro per l’acquisto della nuova SIM (i costo però potrebbe variare a seconda dell’offerta e del negozio presso cui ci si rivolge). Scopriamo inseme nel dettaglio le 4 nuove soluzioni dell’operatore britannico.

Vodafone Special Minuti 30 Giga è riservata ai clienti 3, Iliad, e operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. Il pacchetto costa 7 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati a velocità 4G

L’offerta è attivabile anche dai clienti Wind e CoopVoce al costo di 10 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 20 Giga è rivolta a chi attiva un nuovo numero con Vodafone, costa 15 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 GB di connessione dati a velocità 4G

