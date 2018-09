Vodafone lancia dal 1° settembre e fino a nuova comunicazione 3 soluzioni per ex clienti a 20, 30 e 50 GB. Ecco i dettagli sui pacchetti

Offerte Vodafone settembre 2018, 3 promozioni per ex clienti disponibili in edizione limitata | Costi e dettagli

Vodafone rilancia anche nel mese di settembre 2018 il pacchetto di promozioni ‘Special Minuti‘, proposte ora in modalità winback in teleselling agli ex clienti della compagnia che hanno lasciato l’operatore acconsentendo al trattamenti dei dati. Il contatto viene eseguito tramite chiamata di un operatore. Le promozioni sono modulate in relazione al profilo di utente.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE TIM, VODAFONE, WIND E 3 ITALIA ATTIVABILI ORA

Ricordiamo che tutte le promozioni qui riportate hanno un costo di attivazione di 6 euro, più un contributo di 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. Ecco le 3 offerte nel dettaglio.

Special Minuti 20 Gb ha un costo mensile di 15 euro ed è attivabile da chi proviene da qualsiasi operatore. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico internet in 4G.

Special Minuti 30 GB ha un costo di 7 euro al mese ed è attivabile da chi passa a Vodafone da Iliad, Tre Italia e dagli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, BT Enia Mobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, Digi Italy, Erg Mobile,1 Mobile, BT Italia full Mvno, Kena Mobile, Rabona Mobile, SimPiù Digitel Italia, NoiTel Mobile e Digi Mobile Full. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico internet in 4G

Anche chi proviene da Wind, CoopVoce e TIM potrà attivare questa offerta, ma in tal caso il costo del canone mensile sale a 10 euro.

A Pagina 2 trovate i dettagli sull’offerta Vodafone Special 50 GB. […]