Offerte Vodafone settembre 2018, 4 promozioni operator attack per clienti TIM, Wind-Tre, Iliad e operatori virtuali / Costi e dettagli

Vodafone Special Minuti 30 GB

L’offerta è rivolta a chi proviene da Iliad, Tre e dagli operatori virtuali ed ha un costo di 7 euro al mese. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di traffico a velocità 4G

*La promozione verrà proposta in versione winback a ex clienti Vodafone tramite SMS commerciale. Il canone mensile, in tal caso, è di 7,60 euro ed è attivabile esclusivamente sul numero destinatario del messaggio, inviato a chi ha rilasciato l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. L’offerta in tal caso include i servizi: 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+.

Vodafone Special Minuti 50 GB

Promozione riservata ai clienti TIM, CoopVoce e Wind. La soluzione ed ha un costo di 15 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

50 GB di traffico a velocità 4G

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.