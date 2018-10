Offerte Vodafone Unlimited prorogate fino al 14 novembre | Tutti i dettagli sulle promo

Unlimited x2 Special ha un costo di 9,99 euro al mese per addebito su carta di credito o conto corrente e di 11,99 euro al mese (con 1.000 minuti al mese) in caso di addebito su credito residuo. Il bundle include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Gb di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati per navigare su app chat e mappe

Hotspot incluso

Unlimited x3 Special ha un costo di 11,99 euro al mese per addebito su carta di credito o conto corrente e di 14,99 euro al mese (con 1.000 minuti al mese) in caso di addebito su credito residuo. Il bundle include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

5 Gb di traffico dati a velocità 4G

Giga illimitati per navigare su app chat, mappe e social

Hotspot incluso

Le promo della linea Unlimited special qui esposte sono attivabili esclusivamente dai nuovi clienti che effettuano l’attivazione in negozio e prevedono un costo di 3 euro, anziché di 29 euro, per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è previsto l’addebito dei restanti 26 euro. In entrambi i casi è prevista la possibilità di attivare gratuitamente l’opzione ‘Raddoppia i Giga’.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.