Offerte Wind agosto 2018, due promozioni per clienti e non: All Inclusive e All Inclusive Young

Prosegue la campagna di promozioni Wind per il mese di agosto, con l’obiettivo di fidelizzare i propri clienti e di acquisirne di nuovi. Oltre alla serie di offerte operator attack lanciate dall’operatore nelle ultime settimane, la compagnia arancione ha fatto esordire, a partire dal 7 agosto 2018 e fino al 27 del mese, due nuove soluzioni attivabili sia da clienti Wind che da utenti che scelgono di richiedere la portabilità da altro operatore. Le due promozioni sono All Inclusive e All Inclusive Young, scopriamole nel dettaglio.

Per entrambe le promozioni è previsto un costo di attivazione per i non clienti pari a 3 euro anziché 19 per tariffazioni tramite credito residuo e di 3 euro, al posto di 30 euro, per pagamenti su conto corrente o carta di credito. In entrambi i casi, in caso di recesso precedentemente ai 24 mesi dall’attivazione Wind provvederà all’addebito della restante quota di attivazione. I già clienti Wind possono attivare una delle due promozioni al costo di 19 euro. Le soluzioni sono attivabili presso i negozi Wind.

All Inclusive di Wind ha un costo di 10 euro al mese per chi paga tramite addebito su conto corrente o carta di credito e di 12 euro per addebiti su credito residuo e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

100 SMS

10 giga di traffico dati per navigare a velocità 4G

Attivando congiuntamente anche l’offerta Wind Fibra, inoltre, è possibile ottenere 100 giga di traffico internet al mese.

