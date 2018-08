Wind conferma dal 2 all’8 agosto le soluzioni Smart Special. Pacchetti minuti e internet in promozione per chi richiede la portabilità del numero

Offerte Wind Agosto 2018, le nuove promozioni Smart Special e All Inclusive

Wind è la compagnia che sta risentendo maggiormente dell’ingresso sul mercato di Iliad: l’operatore francese ha già sottratto al gruppo Wind-3 circa 600.000 clienti da quando ha esordito, costringendo la compagnia arancione a correre ai ripari.

Dal 2 all’8 agosto, Wind ha lanciato una serie di offerte winback per i propri ex clienti che hanno rilasciato l’autorizzazione commerciale. Le promozioni Smart Special di Wind sono proposte tramite SMS e attivabili a tariffe diversificate a seconda del profilo di utente presso i punti vendita del provider. Ecco quali sono le offerte winback che l’azienda sta proponendo in questi giorni:

Wind Smart Special 5 : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 5 euro al mese. Costo di attivazione di 10 euro anziché 20 per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è prevista la restituzione dei 10 euro di sconto tramite addebito su credito residuo.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 5 euro al mese. Costo di attivazione di 10 euro anziché 20 per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è prevista la restituzione dei 10 euro di sconto tramite addebito su credito residuo. Wind Smart Special 5 Limited Edition : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 5 euro al mese. Attivazione gratuita anziché al costo di 20 euro per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è prevista la restituzione dei 10 euro di sconto tramite addebito su credito residuo.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 5 euro al mese. Attivazione gratuita anziché al costo di 20 euro per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è prevista la restituzione dei 10 euro di sconto tramite addebito su credito residuo. Wind Smart Special 6 : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 6 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 6 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti. Wind Smart Special 7 : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 7 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 7 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti. Wind Smart Special 8 : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 8 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti.

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 8 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti. Wind Smart Special 9: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 30 giga di connessione dati in velocità 4G al costo di 9 euro euro al mese. Costo di attivazione di 0, 5 o 10 euro. L’offerta include 0, 1,2 o 3 mesi gratuiti.

*In caso di esaurimento dei giga, la navigazione viene interrotta.

