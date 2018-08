Le offerte ‘Torna in Wind’ valide fino a Ferragosto. Info costi e dettagli sulle promozioni per ex clienti dell’operatore per agosto 2018

Offerte Wind agosto 2018, le promozioni winback prossime alla scadenza | Costi e dettagli soluzioni ‘Torna in Wind’

C’è tempo fino a Ferragosto per approfittare del set di offerte ‘Torna in Wind‘ proposte dall’operatore ai propri ex clienti (e a quelli 3) che hanno rilasciato l’autorizzazione commerciale per la ricezione di offerte. Gli ex utenti, infatti, potrebbero ricevere un SMS promozionale che invita a recarsi presso un cento Wind per attivare una delle soluzioni pensate dal marchio arancione fino al 15 agosto 2018. Vediamo nel dettaglio le proposte di Wind per chi sceglie di cambiare operatore.

Wind Smart Special 5 Limited Edition: La promozione prevede un canone mensile di 5 euro e attivazione gratuita per sim valide almeno 24 mesi e include:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart 7 Easy 30 – Al prezzo di 7 euro al mese + 5 euro di attivazione per sim attive almeno 24 mesi, la soluzione comprende:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 7 – Promozione che costa 7 euro al mese + 10 euro di attivazione per sim mantenute attive almeno 24 mesi, che comprende:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati in velocità 4G

Wind All Inclusive 5 – A un canone mensile di 5 euro al mese + 10 euro di attivazione, l’offerta include:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

100 SMS

30 GB di connessione dati in velocità 4G

A Pagina 2 le altre offerte ‘Passa a TIM’ valide fino al 15 agosto 2018. […]