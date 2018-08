Wind lancia due promozioni per smartphone e internet casa destinate alle famiglie e alle aziende. I dettagli sulle due offerte

Offerte Wind agosto 2018 per famiglie e aziende: ecco ‘Wind Family’ e ‘Wind Company

Dopo aver lanciato con successo la promozione Wind Smart Pack, che comprende l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma + minuti e giga mensili, Wind pensa anche ad altri profili di cliente, lanciando due nuove interessantissime offerte per famiglie e aziende, sia per il traffico telefonico che per la linea fissa. Wind Family e Wind Company puntano anzitutto sulla trasparenza: nessun costo è nascosto e nelle promozioni sono esplicitati tutti i servizi inclusi: hotspot, segreteria telefonica, MyWind per il servizio di SMS per la reperibilità, Chat No Stop che consente di continuare a navigare anche una volta esauriti i giga alla velocità di 128 kbps.

Per la famiglia, la compagnia propone Wind Family. La promozione, al costo di 15 euro al mese, include:

Due SIM

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

70 Giga di connessione dati in velocità 4G, di cui 50 in condivisione

La prima SIM avrà attivo il piano Family con minuti illimitati e 20 Giga di traffico. la seconda SIM sarà la Sim dati abbonamento, con 50 giga di traffico internet. Dunque, la SIM voce comprende chiamate illimitate e 20 giga di traffico, la SIM dati avrà 50 giga di traffico condivisibili con un massimo di 3 SIM dello stesso conto Wind Family, senza alcuna tassa aggiuntiva. Alla SIM dati potranno essere collegate, inoltre, 4 SIM in cui è attivo un abbonamento Wind All Inclusive, anche al di fuori del conto Wind Family. La funzione di condivisione, una volta attivata in negozio, potrà essere gestita tramite app My Wind.

Il costo di attivazione di Wind Family è di 5 euro invece di 50 euro per SIm attive fino a 24 mesi; in caso di recesso anticipato verranno addebitati i restanti 45 euro.

L’offerta può essere inoltre estesa ad altre 3 SIM, scegliendo tra due soluzioni:

Wind Family Member Top: minuti illimitati e 20 giga di traffico dati in 4G a 10 euro al mese

minuti illimitati e 20 giga di traffico dati in 4G a 10 euro al mese Wind Family Member: 500 minuti di chiamate e 5 giga di traffico a 5 euro al mese

ogni SIM ha un costo di acquisto di 10 euro, che include 5 euro di traffico telefonico.

