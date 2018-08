Wind rinnova fino al 25/08/2018 le promozioni di ritorno per ex clienti. Le info sulle promozioni winback

Offerte Wind, c’è tempo fino al 25 agosto per le winback | Info costi e dettagli delle promozioni per ex clienti

Wind ha deciso di prorogare fino al 25 agosto 2018 – salvo nuove comunicazioni – le offerte winback destinate agli ex clienti Wind e 3 Italia intenzionati a fare ritorno alla compagnia arancione. Nell’ambito delle promozioni ‘Torna a Wind’, l’operatore sta proponendo una serie di soluzioni tramite SMS commerciale, invitando gli utenti a recarsi presso un centro Wind per attivare il pacchetto. Ricordiamo che le soluzioni riportate di seguito sono attivabili esclusivamente sul numero destinatario dell’SMS informativo. Le offerte prevedono un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM, che include 0,01 euro di traffico telefonico.

Ecco le offerte winback di Wind che scadono il 25 agosto 2018.

Noi Tutti 5 – L’offerta costa 5 euro al mese (con costo di attivazione di 5 euro) e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

Wind All Inclusive 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese (con costo di attivazione di 10 euro) e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

100 SMS verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 5 – L’offerta costa 5 euro al mese (costo di attivazione di 10 euro anziché di 20 euro se la SIM resta attiva per almeno 24 mesi) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta ha un canone mensile di 5 euro (con 0 costi di attivazione anziché 10 euro se la SIM resta attiva per almeno 24 mesi) e comprende: