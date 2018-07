Offerte Wind estate 2018, arriva ‘Wind Smart Pack’: 1000 minuti e 15 Giga al mese | Costo e chi può attivarla

Offerta Wind, arriva Wind Smart Pack – Chi deciderà di aderire a Wind Smart Pack dovrà sostenere un costo di attivazione di 10 euro, pagando altri 10 euro per l’acquisto della SIM. Va inoltre sottolineato come l’offerta preveda una durata minima contrattuale di 30 mesi e, in caso di recesso anticipato, il cliente sarà tenuto a pagare anche il costo della rata finale per lo smartphone scelto.

Nel caso in cui il cliente dovesse terminare i 1000 minuti da utilizzare entro il mese, per le chiamate dovrà sostenere il costo di 29 centesimi al minuto. Il costo degli SMS sarà di 15 centesimi, mentre nel caso in cui i 15 Giga dovessero essere esauriti, la navigazione non si bloccherà e non vi sarà alcun costo extra. Tuttavia, la velocità di rete sarà ridotta a 128 Kbps.